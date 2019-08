Vigilante si spaccia per carabiniere

(ANSA) - ANCONA, 8 AGO - I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) hanno fermato oggi in via Giordano Bruno un automobilista italiano di 68 anni che esponeva sul parabrezza una paletta segnaletica di quelle in uso alle forze di polizia.

Interrogato sul possesso del dispositivo, modificato con l'apposizione da un lato dell'emblema dello Stato e dall'altro dello stemma araldico dell'Arma dei Carabinieri, il soggetto ha tranquillamente dichiarato di essere un vigilante in pensione che aveva prestato servizio presso gli ospedali riuniti di Torrette, ad Ancona.

Da controllo più approfondito all'interno dell'autovettura è emerso anche un manganello artigianale in legno, lungo 40 cm, con la dicitura "Anestesia rapida" ed un paio di manette in acciaio "fuori ordinanza".

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di "possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere".