Sacchi a 'Grande Milan sotto le stelle'

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Arrigo Sacchi, Massimo Ambrosini e Sebastiano Rossi e altri campioni della storia rossonera ripercorreranno l'epopea del grande Milan in una serata 'delle stelle' in programma sabato prossimo a Potenza Picena (Macerata) per celebrare i 30 anni del Milan Club di Castelfidardo (Ancona). Ad aprire l'evento sarà Ambrosini, intervistato da Carlo Pellegatti per ripercorrere le tappe più emozionanti dell'epopea del Diavolo guidato da Sacchi, che sarà protagonista della seconda parte della serata, dedicata anche alle premiazioni e al taglio di una enorme torta celebrativa del trentennale.