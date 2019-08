Templaria Festival, 'dal buio alla luce'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 AGO - "Ex tenebris lux, dal buio alla luce". E' il tema della 30/a edizione di Templaria Festival, in programma dal 17 al 21 agosto a Castignano (Ascoli Piceno). Le prime due serate saranno a cura del Teatro del Ramino, con 'De Rerum Maleficarum'. Sarà invece la Compagnia dei Folli con 'Fiat Lux', nelle ultime tre serate, ad illuminare la conoscenza del Medioevo. E poi ancora musica, danza, recitazione, giocoleria e acrobatica portata in scena sia dai numerosissimi gruppi di artisti di fama internazionale.

Centinaia le persone che tra taverne, mercatini, giochi e piccole scene rappresentative di vita medievale, cercheranno di coinvolgere completamente gli spettatori in un'atmosfera unica in Italia: non più solo semplici spettatori quindi, ma immersi interamente nell'atmosfera irreale e magica del borgo, catapultati in un'epoca lontana, ed attivi protagonisti delle Notti da Medioevo di Castignano, minuscolo borgo millenario del territorio piceno.