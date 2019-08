Sequestrato un tonno rosso di 50 chili

(ANSA) - PESARO, 6 AGO - I militari della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pesaro ha sequestrato ieri un esemplare di tonno rosso di circa 50 chilogrammi, che il pescatore sportivo aveva prima pescato e poi venduto al titolare di un ristorante fanese, entrambi sanzionati per un totale di 2.800 euro.

Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno per unità da diporto ed è sempre vietata la commercializzazione.

"I controlli in mare e sulla costa proseguiranno - ha detto il capitano di fregata Maurizio Tipaldi, comandante del Porto di Pesaro - con il fine di mantenere sempre alta la soglia della sicurezza e verificare il rispetto delle norme vigenti in tutte le attività marittime, a tutela della vita umana in mare, dell'ambiente e delle sue risorse". (ANSA).