Marche, nuovo patto per il turismo

Il sindaco di Genga, Marco Filipponi, e il vicepresidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca, hanno incontrato il direttore generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia di Pesaro e Urbino/Marche Nord, Amerigo Varotti, nella sede del Consorzio Frasassi. Una stretta di mano a tre, per rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione instaurato precedentemente tramite la firma del patto di reciprocità tra Museo dei Bronzi di Pergola e Consorzio Frasassi, con l'obiettivo comune di promuovere più intensamente, ed in maniera più organica, un turismo di settore che unisce patrimonio artistico ed ambientale.

Secondo il sindaco di Genga, il fine condiviso è quello "di istituire una rete di rapporti tra le realtà turistiche regionali, ed extraregionali, accomunate da caratteristiche di omogeneità territoriale e di proposta".

"Prossimo passo - annuncia Varotti - l'accordo con tutti i musei del circuito dell'itinerario della bellezza: Fossombrone, Mondavio e Sant'Angelo in Vado".