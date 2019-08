Malore in spiaggia a Senigallia, salvata

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 6 AGO - Una turista milanese di 56 anni è stata salvata questa mattina a Senigallia (Ancona), anche grazie all'uso del defibrillatore semiautomatico e alle prime manovre garantite dai bagnini. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 nel tratto di spiaggia del lungomare Alighieri, di fronte all'Hotel Ritz. Mentre stava camminando sulla riva assieme ad altre persone, la turista ha accusato un mancamento ed è caduta in acqua priva di sensi. Subito soccorsa ba bagnanti e bagnini, la donna è stata poi soccorsa dai medici del 118, che hanno proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Sono serviti oltre 45 minuti per poter stabilizzare la donna, che è stata poi trasportata all'ospedale regionale a Torrette di Ancona in condizioni gravi. La Guardia Costiera di Senigallia ha offerto assistenza alle operazioni.