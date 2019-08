Droga, controlli: 2 denunce a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 5 AGO - Proseguono i controlli del commissariato di Polizia finalizzati a garantire la sicurezza dell'evento del Summer Jamboree in corso a Senigallia (Ancona).

In un locale da ballo, i poliziotti hanno identificato due persone di origine romena ma da tempo residenti nell'anconetano.

Dopo un accurato controllo, gli agenti hanno scoperto che uno dei due, C.E. di 19 anni, erano in possesso di alcuni involucri di cocaina, mentre l'altro, B.C. di 20 anni, aveva con sé circa 300 euro. I due giovani, che gravitano nel mondo dello spaccio in provincia di Ancona, sono stati denunciati per cessione di sostanze stupefacenti. Droga e soldi sono stati sequestrati.

