Casa: Erap Marche, bandi da 8,3 milioni

(ANSA) - ANCONA, 5 AGO - Erap Marche acquisterà alloggi subito disponibili, tra invenduti o ultimati entro 12 mesi, da destinare alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. A disposizione ci sono 8,3 milioni di euro, su base regionale, per le esigenze delle famiglie in attesa di un'abitazione. I proprietari degli immobili, interessati alla vendita, dovranno manifestare la propria disponibilità entro le ore 13.00 di lunedì 16 settembre. La valutazione dell'offerta verrà effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dai responsabili dei presidi provinciali, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella provincia di Ancona vengono impegnati 2,5 milioni, in quella di Pesaro e Urbino 1,9 milioni, a Macerata 1,7 milioni, ad Ascoli Piceno 1,1 milioni, nel Fermano 945 mila euro (che si incrementeranno fino a 1,5 milioni a seguito di alienazioni di patrimonio Erap - Ente regionale per l'abitazione pubblica).