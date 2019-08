Melosso vince la giostra della Quintana

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 4 AGO - Il cavaliere ascolano Lorenzo Melosso ha vinto per il sestiere di Porta Romana la Quintana di Ascoli Piceno corsa oggi pomeriggio al campo dei giochi dello Squarcia. È stato un torneo cavalleresco tiratissimo fino all'ultima delle tre tornate, deciso all'ultimo assalto al Moro. In sella al purosangue inglese di 7 anni Nata's Jam, Melosso, appena 18enne al suo primo successo ad Ascoli, ha conquistato 2.020 punti ed ha preceduto Luca Innocenzi di Porta Solestà (2002); terzo posto per Massimo Gubbini di Porta Tufilla (1980), quarto Mattia Zannori di Porta Maggiore (1966), quinto Fabio Picchioni della Piazzarola (1842), sesto Riccardo Raponi di Sant'Emidio (1246). La giostra è stata preceduta dal corteo in costume del Quattrocento composto da circa 1300 figuranti.