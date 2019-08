Tempesta di vento su costa marchigiana

(ANSA) - ANCONA, 3 AGO - Alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti.

Sono i danni causati ieri sera dal maltempo e da fortissime raffiche di vento che hanno spazzato la costiera marchigiana e da una tromba d'aria che ha investito Senigallia (Ancona).

I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di Pesaro e Ancona. A Pesaro fino a questa mattina sono stati effettuati circa 75 interventi e 30 ne rimangono da evadere, ad Ancona sono stati effettuati circa 45 interventi e la situazione è in via di normalizzazione.

Un treno partito ieri sera da Ancona per raggiungere Rimini è stato fermato per oltre due ore a Fano a causa del maltempo.

