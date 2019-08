'Da cultura sostegno a Marche ferite'

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 2 AGO - "Dalla cultura un sostegno alle Marche ferite dal terremoto". È stato questo il filo conduttore dell'intervento di ieri del presidente Ceriscioli all'inaugurazione della mostra 'La luce e i silenzi.

Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del Seicento', allestita, a Fabriano, presso la Pinacoteca civica Bruno Molajoli. Alla cerimonia ha partecipato la senatrice Liliana Segre, salutata dal presidente: "Siamo onorati della sua presenza. Una persona che tiene alta l'immagine del nostro Paese per la storia vissuta e l'impegno di vita. La sua partecipazione dà lustro alla manifestazione".

Ceriscioli ha detto che le Marche "hanno tutti gli ingredienti per emergere nel panorama culturale nazionale e internazionale. Dai paesaggi bellissimi alle architetture di straordinario valore, alla ricchezza di opere d'arte, alla qualità delle persone che qui vivono e lavorano per valorizzare le cose che abbiamo".