Segway e monopattini elettrici a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 30 LUG - Disco verde dalla giunta comunale di Pesaro su monopattini elettrici e segway: "Siamo tra le primissime città in Italia a partire con la sperimentazione", dice il sindaco Matteo Ricci. "Il decreto è entrato in vigore venerdì scorso, approviamo la delibera, come promesso, nella prima giunta utile". Segway e monopattini elettrici saranno ammessi in area urbana sulla bicipolitana e all'interno delle zone 30. Un'estensione che corrisponde a gran parte della città. Il Comune posizionerà nelle prossime settimane la segnaletica ad hoc agli ingressi: "Completata l'operazione, da fine agosto, si potrà circolare con il proprio monopattino". Ma novità importanti arrivano anche sul fronte free floating. Ad aggiudicarsi la manifestazione d'interesse (ancora in via provvisoria, per le verifiche di rito), a costo zero per il Comune, è la Voi Technology, società svedese in rapida crescita in Europa. E attiva in 11 Paesi e 24 città tra cui Stoccolma, Oslo, Copenaghen e Parigi.