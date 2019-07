Lezione in cantiere S.Severino Marche

Un cantiere della ricostruzione post terremoto che si trasforma in un'aula per una speciale lezione rivolta a tecnici e professionisti. A San Severino Marche il cantiere di via Della Libertà 32 ha ospitato un corso, con erogazione di crediti formativi per gli ingegneri, che è servito per presentare l'avvio del primo intervento che prevede il posizionamento di isolatori sismici su di una struttura già esistente. Lo stabile, una palazzina abitata da otto condomini, ha ricevuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro, ad oggi il più importante per un edificio classificato come "E".