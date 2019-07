Prefetto Pesaro: cannabis light illegale

(ANSA) - PESARO URBINO, 29 LUG - Chi continuerà a vendere la cosiddetta cannabis light rischia la chiusura del negozio, la sospensione della licenza e il sequestro della fluorescenza. E' quello che ha voluto ricordare oggi il prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, ai sindaci degli Comuni della provincia in cui ci sono negozi che vendono prodotti derivanti dalla canapa, tutti convocati per una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. "Oggetto della riunione - specifica una nota della prefettura - sono state le implicazioni conseguenti alla recente sentenza, depositata il 10 luglio 2019, della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, si è definitivamente pronunciata in ordine alla liceità della vendita di prodotti ricavati dalla canapa, statuendo che la loro commercializzazione, indipendentemente dalla quantità di principio attivo (THC), costituisce un illecito di natura penale secondo la normativa sugli stupefacenti".