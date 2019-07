Aeroporto Marche, privatizzata Aerdorica

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Si è tenuta oggi l'assemblea degli azionisti di Aerdorica, la società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, che ha ratificato l'ingresso di Njord Partners quale azionista di maggioranza con il 91,5% del capitale e la conseguente privatizzazione dell'azienda. La Regione Marche deterrà le azioni rimanenti.

"L'assemblea degli azionisti - informa la nota - ha approvato un aumento di capitale di complessivi 40 milioni di euro con la Regione Marche che contribuisce per 25 milioni di euro al fine di ricostituire il capitale sociale a copertura delle perdite.

Njord Adreanna investirà 15 milioni di euro per lo sviluppo dell'aeroporto, migliorando e potenziando le strutture aeroportuali già esistenti".

"Dopo anni di duro lavoro - ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - restituiamo alla comunità una infrastruttura fondamentale per il tessuto socio-economico della nostra regione. Con l'assemblea di oggi è entrata nuova linfa vitale per il futuro di Aerdorica".