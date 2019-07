Sequestrate auto e villa di lusso

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 26 LUG - Un'auto e una villetta di lusso del valore di circa mezzo milione di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Senigallia. Il blitz dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona è scattato stamane, 26 luglio, nei confronti dei beni di un pluripregiudicato per bancarotta, truffa e reati tributari.

L'uomo, oltre al consistente patrimonio accumulato nel tempo, aveva un sostenuto tenore di vita, incompatibile secondo i finanzieri con quanto dichiarato ai fini fiscali. L'operazione 'Mandriano' ha portato al sequestro dei beni mobili e immobili come misura di prevenzione su richiesta della Procura della Repubblica di Ancona in base al Testo Unico Antimafia. Per ricostruire il profilo di pericolosità sociale dell'uomo, i finanzieri hanno dovuto scavare a fondo per accertare le modalità con cui il patrimonio è stato nascosto al fisco, messe in atto tramite un'azienda a sua volta controllata dall'estero presso una fiduciaria a San Marino.