Papa: mons. Massara a Fabriano-Matelica

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 LUG - Papa Francesco ha nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche.

La diocesi di Fabriano-Matelica era retta fino al 27 aprile scorso da mons. Stefano Russo, diventato segretario della Cei, poi rimasto fino ad ora come amministratore apostolico.

Non è chiaro cosa succederà per la diocesi di Fabriano-Matelica: Massara potrebbe rimane in attesa della nomina di un nuovo vescovo per Fabriano oppure si procederà, più avanti, all'unificazione delle diocesi e alla rivisitazione dei confini.

"Le due Diocesi, seppure sotto la guida di un unico vescovo, continueranno a portare avanti in modo separato le reciproche amministrazioni - ha scritto Russo in una nota - in vista anche di una diversa conformazione territoriale, che porterà a una revisione dei confini". Mons. Russo saluta e ringrazia tutti per quanto fatto in questi anni. "Ringrazio il Signore per avermi dato la possibilità, seppure per un tempo limitato, di guidare come pastore questa Chiesa locale, ricca di fede e di storia, che ha saputo portare frutti abbondanti al bene comune dell'intera società. Vi auguro di continuare con fiducia, nella certezza che il Signore vi accompagna con la Sua provvidenza. Saprete allora rimanere un segno e uno strumento luminoso del Regno". Della possibile soppressione della Diocesi Fabriano-Matelica si parla da anni.