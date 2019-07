Nuova sede Polizia locale a Trecastelli

(ANSA) - TRECASTELLI (ANCONA), 26 LUG - È stata inaugurata la nuova sede della Polizia Locale dei Comuni di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli. I nuovi locali del comando unico ubicati a Passo Ripe di Trecastelli, sono il frutto della volontà politica di unire le forze da parte delle quattro amministrazioni comunali che fanno parte dell'Unione dei comuni "Le Terre della Marca Senone". La nuova sede - ha puntualizzato il comandante della polizia locale Leonardo Latini - oltre a essere un importante punto di riferimento per la vallata del Misa, vuole ottimizzare il servizio rendendolo più efficiente ed economico. Questa è la motivazione principale per cui all'Unione dei Comuni sono state conferite le funzioni di Polizia locale dei quattro Comuni. Tra i risultati già ottenuti c'è la copertura di un arco di servizio giornaliero di dodici ore consecutive, la flessibilità nell'utilizzo del personale per garantire continuità anche in periodi di assenza di personale, e investimenti per migliorare la sicurezza sulle strade.