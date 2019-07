Incidente in scooter, ragazzo grave

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - Un incidente si è verificato nel pomeriggio in via Strada vecchia del Pinocchio, ad Ancona, a un incrocio con la statale: un ragazzo di 19 anni in sella a uno scooter si è scontrato con un'auto e si è poi schiantato contro un cartello stradale. Il giovane è stato trasportato a Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute gravi.