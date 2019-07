Auto contro albero, grave donna incinta

(ANSA) - JESI (ANCONA), 26 LUG - Una 37enne, incinta al primo mese di gravidanza, è rimasta gravemente ferita questa mattina a seguito di un incidente stradale a Jesi. Intorno alle 6, in via Piandelmedico SP9, per cause in fase di ricostruzione, la donna alla guida di un'Alfa Romeo, perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa contro un albero al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno estratto la signora rimasta incastrata nel veicolo, affidandola alle cure dei sanitari della croce verde di Jesi che la hanno trasportata all'ospedale regionale di Torrette. (ANSA).