Tribunale Ancona, aggredita dipendente

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Una dirigente dell'ufficio della cancelleria civile del Tribunale di Ancona è stata aggredita ieri da un utente, che l'ha presa e strattonata per un braccio dopo aver insultato gli impiegati presenti. Per riportare la calma sono intervenute due pattuglie delle Volanti, chiamate dal personale della cancelleria.

"Il caso dell'aggressione nella cancelleria civile del Tribunale di Ancona ripropone un tema caldissimo legato alla necessità di sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia" afferma oggi in una nota Maurizio Miranda, presidente dell'Ordine degli avvocati di Ancona. Il problema, secondo il presidente, non è nella selezione degli accessi: "E' sicuramente encomiabile il lavoro svolto dagli addetti, i quali svolgono controlli scrupolosi e costanti, che però non riescono ad arginare comportamenti che oggettivamente pare difficile prevedere".