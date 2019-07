Morro d'Alba tra borghi più belli Italia

(ANSA) - MORRO D'ALBA (ANCONA), 25 LUG - Morro d'Alba ha ottenuto la certificazione che decreta l'ingresso del piccolo comune marchigiano nel club dei borghi più belli d'Italia che conta circa 300 borghi di cui 12 in regione. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, a solo un anno dalla richiesta di avvio della procedura; nei giorni scorsi si è svolta la perizia e la valutazione positiva da parte del Consiglio Direttivo.

Il Club de I Borghi più belli d'Italia è nato nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti.