Whirlpool Fabriano, impegno generico

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 24 LUG - Futuro della sede impiegatizia della Whirlpool a Fabriano, le Rsu di Fiom, Fim e Uilm sono riuscite a ottenere un generico impegno a discutere anche di questo argomento una volta che si sarà definito il futuro dello stabilimento di Napoli. Le parti sociali, inoltre, hanno dichiarato un fermo "no" a qualsiasi ipotesi di trasferimento di piccole produzioni di piani cottura dal sito di Fabriano della multinazionale americana, a Melano, in favore dello stabilimento campano come prospettato in una delle cinque soluzioni proposte dal management di Whirlpool durante l'incontro odierno svoltosi al ministero dello Sviluppo economico alla presenza del ministro e vicepremier Luigi Di Maio. Questi i risvolti marchigiani del summit.