Bocelli e Camerino, via a raccolta fondi

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 24 LUG - E' attiva da oggi e fino al 3 agosto la campagna di Numerazione Solidale 2019 promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli (ABF) e denominata 'Con Te, ripartiamo', destinata alla ricostruzione dell'Accademia Musicale di Camerino (Macerata). E' in programma invece domani al Teatro del Silenzio lo show intitolato quest'anno 'Ali di libertà', che si svolge nel paese natale di Bocelli, a Lajatico (Pisa), con il bis previsto per il 27 luglio.

La campagna 'Con Te, ripartiamo - ABF per Camerino' è attiva con il numero 45580: si possono donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali).

Lo show del Teatro del Silenzio sarà ripreso dalle telecamere di Rai1 e messo in onda in prima serata sabato 14 settembre.

Contestualmente, dal 9 al 22 settembre, sarà nuovamente attiva la campagna 'Con Te, ripartiamo', sempre con il numero 45580.