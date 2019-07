Marche, nominati presidi per 135 scuole

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - Sfornata di nomine da parte dell'ufficio scolastico regionale per le Marche relative ai dirigenti scolastici delle scuole e istituti superiori presenti in Regione. Su 237 posti a disposizione, tante sono le scuole di ogni ordine e grado nelle Marche, 135 le poltrone già assegnate.

Mancano all'appello 102 nomine. Anche se di quest'ultime 83 sono le sedi indicate come "vacanti" e 19 come "sedi sottodimensionate". Vale a dire che per le 83 poltrone mancanti si potrebbe procedere a ulteriori nomine o a reggenze "previa emanazione di apposito avviso". Per le restanti 19, saranno sicuramente affidate in reggenza sempre "previa emanazione di apposito avviso", come si legge nell'atto del 19 luglio firmato dal direttore generale, Marco Ugo Filisetti.