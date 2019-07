Moto contro auto a Jesi, morto 56enne

(ANSA) - JESI (ANCONA), 20 LUG - Incidente mortale a Jesi stamattina verso le 10 in via della Chiusa, zone Ponte della Barchetta. La vittima, un 56enne residente ad Agugliano, era in sella a uno scooter Tmax Yamaha coinvolto in uno scontro con due due auto, una Nissan Juke condotta da un anconetano di 75 anni e una Fiat Bravo guidata da un 50enne di Polverigi. Uno dei due conducenti della auto è rimasto lievemente ferito. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di Jesi.

Nella notte, verso le 4 in via Flaminia ad Ancona, in un altro incidente era rimasto ferito in maniera molto grave un altro scooterista 32enne residente a Falconara che è soccorso da Croce Gialla e 118 e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona.