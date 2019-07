Camilleri,università Urbino piange morte

"Un giorno davvero triste per l'Università di Urbino che piange la scomparsa di Andrea Camilleri". Così in una nota l'ateneo che ricorda: "il grande scrittore fu protagonista il 15 novembre 2012 di una memorabile giornata che lo vide ricevere la laurea honoris Causa in Lingue per la didattica, l'editoria, l'impresa nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013. Con lui una straordinaria Monica Guerritore interpretò dei brani tratti da 'Il re di Girgenti'. "La lezione di Camilleri a Urbino - afferma il rettore Vilberto Stocchi citando la lectio magistralis dello scrittore siciliano "Sullo stato di salute della lingua italiana" - fu un omaggio non solo alla lingua italiana ma al valore della cultura quale patrimonio da tutelare e promuovere .

Un impegno che l'università è chiamata ogni giorno a portare avanti con responsabilità e dedizione".