App Arpam, disponibili dati balneabilità

Una nuova app realizzata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam) fornirà ai turisti e ai cittadini i dati della balneabilità in tempo reale e il meteo. In seguito l'app, già scaricabile, potrà essere implementata con altre informazioni come i dati delle varie centraline di rilevamento della qualità dell'aria, quelli sulla concentrazione di pollini e del catasto radio base. E' stata annunciata dal direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti. Plauso dell'assessore regionale all'Ambiente Angelo Sciapichetti all'iniziativa nel segno di "trasparenza e verità". "Ai cittadini - ha osservato - bisogna sempre raccontare la verità, è la linea portante dell'attività regionale". In precedenza l'Arpam aveva lanciato anche un'altra app (Odor.Net ARPAMarche) da scaricare su smartphone e tablet per consentire ai cittadini di segnalare in tempo reale la presenza di odori sospetti nell'area di Falconara Marittima (Ancona).