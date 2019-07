A RisorgiMarche duo Bollani-De Holanda

Il maltempo non ha fermato il popolo di RisorgiMarche nella seconda tappa, la prima delle due con ospiti a sorpresa, della rassegna musicale ideata da Neri Marcorè e dedicata alle comunità colpite dal terremoto del 2016. Sulle montagne sopra San Severino Marche, al confine con il Comune di Gagliole, è andato in scena uno spettacolo unico animato dallo duo composto da Stefano Bollani al piano e Hamilton De Holanda al badolim. Samba carioca e ballate introdotte, a sorpresa, da un flash mob lirico del Macerata Opera Festival interpretato dal bel soprano Alessandra Della Croce e dal pianista Simone Savina sulle arie della Carmen. Dopo l'esibizione, primo stop di pochi minuti per pioggia e vento. Poi la ripresa con le dita di Bollani che picchiavano sul piano come le gocce d'acqua sugli ombrelli. Più di 1.500 le persone sedute intorno al palco di fortuna. Tra gli spettatori il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e il primo cittadino di Gagliole, Sandro Botticelli.