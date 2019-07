Cocaina in auto, denunciato un giovane

(ANSA) - FERMO, 13 LUG - Un giovane di Rapagnano (Fermo), controllato dai carabinieri a Monte San Pietrangeli, è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di 20,6 grammi di cocaina, occultati all'interno della propria auto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare anche 5 dosi di hashish, del peso complessivo di 12 grammi, 0,88 grammi di marijuana e due bilancini.

Il giovane è stato denunciato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Montegiorgio. I militari hanno controllato esercizi commerciali, bar, sale giochi e circoli ricreativi, identificando 105 persone. Controllate anche 66 auto.

Il servizio, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montegiorgio e delle stazioni di Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Montottone e Servigliano e ha interessato i Comuni di Montegiorgio, Torre San Patrizio, Rapagnano e Monte San Pietrangeli. (ANSA).