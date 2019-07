Corso nelle Marche per Mastro Cartaio

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 LUG - Riscoprire le radici storiche di Fabriano (Ancona), dare possibilità occupazionali e favorire il turismo. Queste le motivazioni poste alla base del corso per il conferimento del Diploma di Mastro Cartaio e Filigranista presentato questa mattina nella sala assemblee della Fondazione Carifac alla presenza del presidente dell'Ente Marco Ottaviani, del Magnifico Rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari e del dirigente scolastico dell'IIS Merloni-Miliani Giancarlo Marcelli.

"Recuperare la memoria e tradurla in progetto attraverso la trasmissione culturale alle nuove generazioni; per questo la Scuola Internazionale dei Mestieri D'Arte non solo consentirà il recupero di botteghe ormai scomparse, ma sarà un prezioso strumento di contaminazione con l'innovazione del terzo millennio. Un prerequisito fondante anche il nuovo percorso che, tramite la collaborazione con la Pia Università dei Cartai, candida la nostra Filigrana all'iscrizione nell'elenco dei beni immateriali dell'Unesco".

Ci si potrà iscrivere al corso per il conferimento del Diploma di Mastro Cartaio e Filigranista da domani 13 luglio e fino al 15 settembre. "Dalla carta, nostro prodotto tipico, possiamo ripartire, coniugando il nostro saper fare alle recenti innovazioni in ambito biologico, chimico, fisico e informatico", ha evidenziato il Magnifico Rettore Unicam, Claudio Pettinari.

"Il corso si presenta come punto di raccordo fra passato e futuro, difficoltà e prospettive. I docenti Unicam e ITS, gli esperti del settore e gli operatori della carta sono entusiasti di proporre ai giovani neo diplomati una simile occasione, per la quale si vedranno riconoscere 12 CFU per i corsi di scienze e tecnologie chimiche e scienze delle tecnologie dei beni culturali", ha concluso il dirigente scolastico dell'IIS Merloni-Miliani, Giancarlo Marcelli.