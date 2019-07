Carcassa esemplare lupo rinvenuta da Ccf

Una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Castignano (Ascoli Piceno) ha rinvenuto in contrada Lapedosa un esemplare di lupo maschio (Canis lupus) privo di vita, ai margini della strada provinciale. Visto la posizione della carcassa, la morte dell'animale potrebbe essere riconducibile a un investimento da parte di un autoveicolo. L'esemplare, non avendo però segni manifesti di traumi o ferite, è stato trasportato presso l'Istituto Zooprofilattico di Fermo per gli accertamenti veterinari. Il lupo rappresenta una delle specie più emblematiche del nostro patrimonio naturale e culturale e risulta particolarmente protetta ai sensi della legge 157 dell'11 febbraio 1992., che ne proibisce la cattura, l'uccisione la detenzione e il commercio. (ANSA).