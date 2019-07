Tribunale omologa concordato Aerdorica

(ANSA) - ANCONA, 8 LUG - Chiusa la procedura di salvataggio di Aerdorica, gestore dell'aeroporto di Ancona-Falconara. "E' di oggi il decreto di omologazione del concordato emesso dal Tribunale di Ancona. - fa sapere la Regione Marche -, il controllo di verifica della fattibilità giuridica ed economica ha avuto esito positivo". "E' un grande giorno per la nostra regione - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - un'infrastruttura strategica che ritorna ad avere una prospettiva piena di sviluppo che poggia su un solido piano di ristrutturazione. L'aeroporto - afferma - ora guarda al futuro con grande fiducia. E' stato un procedimento lungo e complesso per il quale abbiamo lavorato a ritmo serrato fin dall'inizio.

Abbiamo ereditato una gestione che aveva portato a circa 40 milioni di euro di debiti e siamo riusciti in una grande operazione di risanamento". "L'ultimissimo passaggio - osserva - è l'ingresso di Njord Partners, tramite la controllata Njord Adreanna, come socio di maggioranza della società".