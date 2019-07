Sequestrati 408 gr di eroina, 3 arresti

(ANSA) - ANCONA, 8 LUG - Una donna 40enne di origine ivoriana e due tunisini, rispettivamente di 46 e 28 anni, sono stati arrestati ieri dai carabinieri per cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

La donna, ritenuta un 'corriere', è stata fermata dopo una perquisizione nel suo residence a Montemarciano (Ancona), in cui i carabinieri hanno sequestrato 408 grammi di eroina pura che sul mercato avrebbero fruttato oltre 50 mila euro. La donna aveva inoltre con sé, in borsa, oltre 12 mila euro.

Il blitz antidroga è stato messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Ancona Centro insieme a quelli della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari hanno fermato i due tunisini mentre confezionavano la droga in piccole dosi, pronte per raggiungere i luoghi dello spaccio di Ancona e provincia. (ANSA).