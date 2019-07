Plauso Pesaro 13enni impegnati pulizia

"Ci attrezziamo con guanti, pinze, sacchi e partiamo". I 13enni pesaresi Giovanni Fraternali Grilli e Giovanni Zidda, amici e vicini di casa, hanno le idee chiare.

Archiviato il ciclo della scuola secondaria di primo grado, a settembre si ritroveranno compagni di banco nella stessa classe al liceo Mamiani e intanto continueranno a dare il loro contributo volontario per tenere pulita la città, raccogliendo mozziconi di sigaretta e cartacce gettate a terra. Per loro arriva il "plauso della città di Pesaro". "Tutto nasce dai 'Fridays for Future' e dal movimento di Greta. - spiegano - Una consapevolezza ambientale: da lì è scattata la molla". Finora hanno operato, anche coinvolgendo amici, tra centro storico, porto e viale Trieste. "Amplieremo il raggio d'azione: a settembre andremo anche in spiaggia dove dal 15 luglio scatterà l'ordinanza di divieto di fumo su battigia e in acqua. In Sala rossa, con familiari e amici, ad accoglierli il sindaco Matteo Ricci affiancato dall'assessore Heidi Morotti.