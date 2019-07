Di notte in casa ex, la picchia a sangue

(ANSA) - CANTIANO (PESARO URBINO), 8 LUG - Entra di notte nel garage dell'abitazione dell'ex moglie, stacca la luce dell'appartamento, forza la porta di ingresso con un cacciavite ed aggredisce con un tondino di ferro la donna e il nuovo compagno. E' accaduto qualche giorno fa a Cantiano (Pesaro Urbino), dove ieri i carabinieri hanno arrestato un 45enne per atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Urbino. Le vittime, picchiate a sangue, hanno riportato ferite e lacerazioni guaribili in trenta giorni.

La coppia si era sposata nel 2005 e fin da subito l'uomo, secondo quanto riferito agli inquirenti, aveva mostrato la sua indole violenta, tanto da aver collezionato in gioventù diverse denunce e querele per aggressioni e atti ostili.

Dal matrimonio erano nati due figli ma nemmeno la loro presenza aveva limitato le violenze dell'uomo, tanto che nel 2016 la moglie, esausta, aveva deciso di separarsi.