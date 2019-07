Delegazione Uic inaugura bus scoperto

Una delegazione dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo, invitati dal sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, ha tenuto ieri a battesimo la prima uscita del bus scoperto che da oggi entra in servizio sul lungomare della città rivierasca. Il bus panoramico, che compie il percorso che va da Porto d'Ascoli fino a Grottammare, è in grado di ospitare 30 passeggeri in un mezzo della Start che ha sulle fiancate immagini del territorio: da un lato la spiaggia e dall'altro il paese alto di San Benedetto e Grottammare. (ANSA).