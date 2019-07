'Bike Zone' per promuovere settempedano

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 8 LUG - Una nuova associazione sportiva che ha come obiettivo quello di promuovere il territorio settempedano e sviluppare servizi innovativi nel mondo del ciclismo favorendo, in particolare, lo sviluppo di destinazioni "smart" per il cicloturismo. Con queste premesse è stata presentata, a palazzo Gentili, l'Asd Bike Zone, sodalizio guidato da Valerio Vissani che conta nel proprio staff appassionati di due ruote impegnati, a livello agonistico e non, sia nel campo enduro e mountain bike che nei circuiti di ciclismo stradale. All'incontro di presentazione è intervenuto, tra gli altri, il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei. Tra gli obiettivi di Bike Zone anche quello di formare le giovani generazioni ed educarle, su pista e fuori pista. Per questo alla presentazione ufficiale è intervenuto Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi. L'occasione è servita per presentare il progetto 'Piedi a Terra' rivolto alle scuole e dedicato al tema della sicurezza stradale.(ANSA).