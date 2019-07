Scontro auto Montelabbatese,morto 84enne

Un 84enne pesarese è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto verso le 11 sulla Statale Montelabbatese nei pressi dell'intersezione con la frazione di Villa Ceccolini. La Fiat Uno condotta dall'anziano si è scontrata, per cause in fase di accertamento, con l'Audi guidata da un 24enne che è rimasto ferito e trasportato all'Ospedale di Pesaro. Sul posto i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, i sanitari del 118 e l'eliambulanza che però non è servita visto il decesso del ferito più grave.