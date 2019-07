Parchi, 70 lupi presenti sui Sibillini

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 5 LUG - Sono circa 70 i lupi presenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nelle zone limitrofe, in tutto circa 16 nuclei famigliari: la loro dieta è prevalentemente costituita da fauna selvatica (cervo, capriolo, cinghiale) e fonti alimentari di origine antropica (discariche).

Sono dati rilevati anche grazie alle ultime catture programmate nel progetto Wolfnet 2.0 ed eseguite a dicembre 2018: hanno consentito di dotare due esemplari (un maschio e una femmina) di radiocollari satellitari che hanno fornito informazioni che integrano le conoscenze su questa specie nel territorio di competenza. Ora un nuovo radiocollare è stato donato al Parco da Wwf Italia grazie alla raccolta fondi con gli SMS solidali per la Campagna SOS Lupo, realizzata in collaborazione con la Rai per la Giornata delle Oasi 2018, che ha consentito di raccogliere risorse da destinare ad interventi per la tutela del lupo.