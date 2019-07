Nautica, tre Gruppi acquisiscono Wider

Nautical Hybrid Tech - gruppo monegasco guidato da Marcello Maggi - Zepter Group e Hopafi Holding Srl hanno acquisito il cantiere nautico Wider di Ancona, "segnando così l'inizio di una nuova era per l'azienda e l'arrivo di molte interessanti novità che saranno svelate nei prossimi mesi". Lo comunica la stessa azienda Wider. "Capitanato da Marcello Maggi, figura di rilievo della nautica internazionale da più di 30 anni, - spiega una nota - Wider consoliderà la leadership nello yachting a energia pulita. Il nuovo gruppo di investitori contribuirà a incrementare la crescita aziendale con l'obiettivo di entrare in borsa entro tre anni".

Marcello Maggi assume il ruolo di Presidente e Direttore Sales & Marketing, con base presso l'ufficio di Monaco. Nato a Ancona ma da vent'anni residente nel Principato, ha sempre rappresentato i cantieri italiani, facendo crescere strategicamente aziende come ISA, che ha co-fondato nel 2001, e Crn.