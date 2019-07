Incendi in due rimesse mezzi agricoli

Due incendi in rimesse per macchinari agricoli divampati rispettivamente a Jesi (Ancona) e Mercatino Conca (Pesaro Urbino". In entrambi i casi l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme senza che nessuna persona venisse ferita o coinvolta coinvolta. I pompieri sono entrati in azione a Jesi in via Gangalia Alta dove sono andati in fiamme macchinari agricoli un una rimessa presso un'abitazione. I vigili, con l'ausilio di un'autobotte, hanno estinto le fiamme e messo l'area in sicurezza. A Mercatino Conca ha preso fuoco un capannone adibito a magazzino di mezzi agricoli. In questo caso l'uso del liquido schiumogeno, da parte dei vigili arrivati anche da Rimini, ha consentito di abbattere subito le fiamme, limitandole a una sola porzione del capannone.