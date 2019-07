Ceriscioli,con bici empatia con ambiente

"Possiedo un'auto elettrica e vi posso garantire che passare nel Parco naturale del San Bartolo con questa tipologia di vettura ti dà la sensazione di avere un rapporto diverso con le cose che ti circondano e questa esperienza rappresenta il primo significativo termine del titolo del convegno: empatia". Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli è intervenuto a Treia al 17/o Seminario estivo di Symbola, intitolato quest'anno "Da soli non si può. Empatia e tecnologia per costruire il futuro". Il Seminario Estivo è uno degli appuntamenti di riferimento per riflettere sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività del Paese. "Il recupero dell'empatia - ha osservato - significa riacquistare sintonia tra quello che facciamo e il rapporto con l'ambiente e il territorio. Per questo la Regione sta puntando con grande decisione sul turismo e sul cicloturismo. Il visitatore attraverso la bicicletta, le ciclovie e gli itinerari ciclabili può ammirare le bellezze delle Marche".