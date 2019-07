Sospetto pacco bomba era cassetto legno

Conteneva solo un cassetto di un comodino antico il sospetto 'pacco bomba' rinvenuto nella notte in località Le Mosse di Camerino nei pressi di una casa di riposo. Il plico, dopo l'intervento dei carabinieri, degli artificieri, dei vigili del fuoco e di un'ambulanza, per precauzione è stato spostato con mezzi meccanici in un'area disabitata ed è stato fatto brillare: non conteneva però alcun esplosivo ma solo il cassetto di legno. La presenza del pacco sospetto, ben confezionato in un sacchetto blu a mo' di valigetta 24ore, con tanto di nastro adesivo e maniglia, aveva insospettito alcuni operatori della casa di riposo che ne avevano segnalato la presenza. Probabilmente il cassetto, ben confezionato, era rimasto incustodito a terra durante qualche operazione di trasloco.