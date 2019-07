Scarti edilizia in terra, sequestro area

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un terreno agricolo di 5 ettari (50mila metri quadrati) nel Comune di Tavullia nel Pesarese in località Pian Mauro dov'erano in corso lavori di movimento terra in difformità dal permesso di costruire rilasciato dal Comune: in particolare con alcuni macchinari, anche questi sequestrati, si stavano eseguendo consistenti lavori di riporto terra in un terreno agricolo non lontano dal fiume Foglia e i militari hanno constatato la presenza di rifiuti di vario tipo, derivanti da attività di demolizione edilizia, misti a terreno vegetale. I militari hanno accertato che il Comune aveva autorizzato il riporto di solo terreno vegetale vergine compatibile con la pratica agricola. Riscontrando una violazione del permesso di costruire e un'attività di gestione rifiuti non autorizzata, è scattata la comunicazione di reato all'autorità giudiziaria per il proprietario dell'area, il legale rappresentante della ditta esecutrice e il direttore lavori.