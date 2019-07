Musica, i 40 anni del Rof a Pesaro

Il Rof - Rossini Opera Festival compie 40 anni, divenuto oramai uno degli appuntamenti musicali più interessanti a livello internazionale, tanto che il pubblico agli appuntamenti pesaresi è composto al 70% circa di stranieri.

Così, durante la presentazione a Roma del programma 2019, che andrà dall'11 al 23 agosto con tre appuntamenti principali, "Semiramide" per l'apertura, poi "Demetrio e Polibio" (sinora portato in scena una sola volta) e "L'equivoco stravagante"; annunciati anche una serie di traguardi importanti, dall'apertura del Museo Nazionale Rossini a palazzo Montani Ataldi, realizzato con i fondi per le celebrazioni 2018 per i 150 anni del musicista, al completamento nel 2021 con "Eduardo e Cristina" della pubblicazione in edizione critica e filologica del repertorio rossiniano, fine per cui era nata la Fondazione nel 1941 per iniziativa di Gianfranco Mariotti, oggi presieduta da Gianni Letta. Con risorse e opportunità avute per i 150 di Rossini si lavora a un'attività che copra tutto l'anno.