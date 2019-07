Malore durante il bagno, morto 80enne

(ANSA) - ANCONA, 3 LUG - Un 80enne residente ad Ancona, Adolfo Sampalmieri, è morto a causa di un malore mentre faceva il bagno nella zona dello scoglio della "Seggiola del Papa" al Passetto di Ancona. Il bagnante era in acqua quando è stato visto annaspare: alcune persone presenti lo hanno tirato fuori dall'acqua: il suo battito era debolissimo e non respirava più.

Ci sono stati vari tentativi di rianimarlo anche da parte dei sanitari nel frattempo allertati, che sono risultati però inutili. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, il 118, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Al momento del malore l'anziano si trovava almeno a 150 mt di distanza dalla zona controllata, tra la seggiola del Papa e lo stradello di via Panoramica, fuori dal perimetro delle acque controllate".