Pallanuoto, Regione premia Vela Nuoto

Premiate dalla Regione Marche le campionesse marchigiane di pallanuoto della Vela Nuoto Ancona promosse in serie A1 dopo aver superato la Rari Nantes Bologna.

E' stata la vice presidente Anna Casini a consegnare alla squadra capitanata da Francesca Pomeri (medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016) la bandiera della Regione e un piatto in ceramica di artigianato artistico marchigiano. Con le atlete l'allenatore Milko Pace, il presidente della Vela Nuoto Ancona Igor Pace e il presidente regionale della federazione italiana nuoto Fausto Aitelli. "Lo scivolone dello scorso anno - ha detto Pomari - è stato compensato dalla vittoria di quest'anno: vincere gara due a Bologna è stato doppiamente bello. Questo non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza per fare altre esperienze più belle, il campionato di A1 è veramente uno spettacolo". "E' un successo - ha detto Casini - raggiunto con tenacia, forza di volontà, strategia e un gioco di squadra che, al femminile, diventa imbattibile".