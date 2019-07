Marche, 2,2 mln euro per alunni disabili

La Regione Marche stanzia 2.255.000 euro per interventi socio assistenziali rivolti agli alunni disabili fisici o sensoriali (audiolesi e videolesi), dal nido d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. La giunta, dopo aver approvato i criteri per attuare gli interventi e per ripartire le risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per 2019/2020, ha trasmesso il provvedimento alla Commissione assembleare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali per il via libera definitivo.

Gli interventi, in continuità con gli anni precedenti, consistono nel fornire alle famiglie in difficoltà con figli audiolesi o videolesi, un sostegno economico per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, per i supporti tecnologici, per i testi scolastici. E' previsto inoltre un contributo al trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequentano le superiori.