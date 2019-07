10,9 mln Psr per filiera boschi Marche

Formazione di operatori forestali, viabilità rurale per fruire delle aree boscate, produzione di energia, commercializzazione del legname, sostegno a progetti agricoli forestali innovativi, aggregazioni tra produttori di biomassa. Sono alcuni interventi sostenuti dal Programma di sviluppo rurale Marche 2014-2020 che destina circa 10,9 milioni di euro per promuovere la valorizzazione economica dei boschi e delle foreste regionali. Riguarda i "progetti integrati di filiera". "L'obiettivo dei bandi - ha spiegato la vice presidente della Regione Marche e assessore all'Agricoltura Anna Casini - è stimolare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali in ogni fase della filiera e trasferire al settore una maggiore quota di valore aggiunto, anche riducendo i costi organizzativi"."Il bosco sta avanzando, - ha aggiunto - tutelarlo con tagli selettivi. E' importante per prevenire il dissesto idrogeologico a valle".